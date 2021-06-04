Бразилиа, , 06:11 — REGNUM От участия в Кубке Америки по футболу, который должен стартовать в Бразилии 13 июня, может отказаться национальная сборная Бразилии. Об этом сообщает портал Globoesporte.

По его данным, с просьбой о неучастии сборной в чемпионате обратились игроки, которые выступают в европейских клубах. Этот вопрос обсуждался на встрече руководства Бразильской конфедерации футбола (CBF) с футболистами и тренерским штабом.

По словам главного тренера бразильцев Тите, «у нас есть чёткое мнение на этот счёт», которое было донесено до президента CBF, «но пока мы не станем его обнародовать». А в данный момент сборной Бразилии необходимо сосредоточиться на двух предстоящих матчах — против эквадорцев 5 июня и парагвайцев 9 июня.

Тите «После этих двух игр я поделюсь своим мнением… когда придёт время (игроки) также выскажутся»

В настоящее время Бразилия с четырьмя победами из четырёх возможных лидирует в южноамериканском отборочном турнире за право участия в финальном этапе Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Бразилия примет в стране Кубок Америки по футболу и уже определилась с четырьмя из пяти городов, где будут проводиться игры турнира.

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