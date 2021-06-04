Нью-Дели, , 06:09 — REGNUM Соединённые Штаты намерены привлечь научное сообщество Индии к глобальным клиническим испытаниям терапевтических средств против COVID-19, заявил 3 июня глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«В рамках давней индийско-американской программы действий в отношении вакцины мы продолжим работать с Индией над исследованиями, связанными с вакцинами против SARS-CoV-2. Мы также стремимся привлечь индийских исследователей к участию в глобальных испытаниях безопасности и эффективности различных терапевтических средств против COVID-19», — сказал он на Американо-индийском форуме стратегического партнерства.

В свою очередь посол Индии в США Таранджит Сингх Сандху сообщил, что по мере того, как Индия наращивает производство вакцин против коронавируса, она полагается на поддержку Соединенных Штатов вопросе снабжения сырьём и компонентами для производства лекарств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия направила в Индию груз с десятью тоннами медикаментов.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия направила в Индию груз с десятью тоннами медикаментов