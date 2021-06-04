Чебоксары, , 06:09 — REGNUM В Чувашии завершено расследование конфликта между братьями, который завершился смертью одного из них. Следствие считает, что обвиняемый при самозащите превысил пределы обороны, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Перед судом предстанет 59-летний житель Канаша. По данным следствия, преступление было совершено 15 февраля 2021 года в квартире обвиняемого, который находился там со своим 48-летним братом.

Правоохранители установили, что младший брат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору и побил старшего брата руками и металлическим эспандером, урожая расправой. По версии следствия, старший брат в ответ взял нож и нанёс четыре удара, которые оказались смертельными.

После происшествия мужчина сам вызвал полицию. Фигурант уголовного дела арестован.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство при превышении пределов необходимой обороны»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канашском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 59-летней женщины, расчленённое тело которой нашли возле реки. В совершении преступления подозревают её дядю.

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