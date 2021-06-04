Браззавиль, , 06:00 — REGNUM Африканские страны могут столкнуться с третьей волной коронавируса, заявила глава регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Матшидисо Моэти, 3 июня сообщается на сайте представительства.

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По ее словам, в последние две недели число ежедневно выявляемых случаев SARS-CoV-2 на континенте увеличилось на 20%. Моэти предупредила, что опасность новой волны заболеваемости COVID-19 возрастает с каждым днем.

Глава офиса ВОЗ также отменила, что в восьми странах Африки прирост числа новых носителей SARS-CoV-2 за указанный период составил 30%. Она подчеркнула, что этот всплеск совпал со снижением темпов поставок на континент вакцин против коронавирусной инфекции.

Кроме того, Моэти добавила большинство африканских государств уже израсходовали две трети своих запасов препаратов для вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая правительство Южно-Африканской Республики объявило об опасности наступления третьей волны коронавируса в стране.

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