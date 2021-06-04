Чебоксары, , 05:52 — REGNUM В Чувашии сегодня, 4 июня, сохранится сильный ветер. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

В Чебоксарах ИА REGNUM

По данным ведомства, днём 4 июня порывы северо-восточного ветра составят 12 — 17 метров в секунду. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности (стихия потенциально опасна).

Отметим, что сильный ветер в Чувашии наблюдался также 3 июня. Накануне спасатели распространили сообщение о том, что порывы будут достигать 17 метров в секунду. В ведомстве призывают жителей республики быть предельно внимательно, особенно опасаясь слабоукреплённых конструкций.

Напомним, что значительно потепление в Чувашии ожидается 5 — 7 июня.

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