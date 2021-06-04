Екатеринбург, , 05:52 — REGNUM Пожарные десантники из Свердловской области, которые отправились в Тюменскую область бороться с тушением лесных пожаров, получат от губернатора Евгения Куйвашева особую награду. Об этом сам он написал в соцсети.

В частности, он не исключил, что героям могут выделить путёвки в санаторий. Глава региона также особо отметил героизм пожарных, которых окружил огонь. Людям пришлось спасаться в воде. Хотя эта ситуация была смертельно опасной, тем не менее все спасатели живы и здоровы. Вещи, рации и инвентарь им возместят.

«Уральских десантников-героев нужно обязательно поощрить. Прошу коллег представить их к наградам. И отдельно подумать, как и где они смогут отдохнуть, восстановить силы после сложного пожароопасного сезона. Выделить ребятам путёвки в санатории», — цитирует его Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае пожарные из Свердловской области отправились под Тюмень помогать региону бороться с природными пожарами. Тогда ситуация с пожарами в Тюменской области вышла на федеральный уровень.