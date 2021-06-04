Нью-Йорк, США, , 05:49 — REGNUM Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд планирует попросить российских коллег оставить открытым пункт пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции. Об этом она заявила в интервью телеканалу NBC News.

Свой призыв к российским дипломатам она сделает на предстоящей сессии Совбеза ООН.

«Я уверена, что смогу донести до всех членов Совета Безопасности то, что им нужно услышать», — сказала она.

Линда Томас-Гринфилд добавила, что разговаривала с представителями неправительственных организаций и «воочию убедилась в важности этого погранперехода» для сирийских беженцев, которые якобы потеряют доступ к критически важной гуманитарной помощи в случае закрытия КПП.

Добавим, Россия настаивала на закрытии приграничных пунктов пропуска, которые не подконтрольны властям Сирии. Сейчас в идлибской зоне деэскалации действуют два КПП, ещё один — в районе Алеппо.