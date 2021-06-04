В Чувашии назначен первый заместитель прокурора
Чебоксары, 4 июня, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Чувашии пост первого заместителя прокурора республики занял Илья Жилин, который ранее работал в надзорном ведомстве в Северо-Западном федеральном округе. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.
Руководящий пост освободился в октябре 2020 года, когда Александр Евграфов вышел на пенсию за выслугу лет. 26 мая 2021 года на должность первого заместители прокурора Чувашской Республики указом президента России Владимира Путина назначен Илья Жилин.
Напомним, 2 марта 2020 года Василий Пословский, который возглавлял прокуратуру Чувашии более двух с половиной лет, освобождён от должности. Главой надзорного ведомства республики стал Андрей Фомин, который служит в органах прокуратуры с 1992 года, пройдя путь от стажёра в районной прокуратуре Ярославской области до первого заместителя прокурора Крыма.
Справка ИА REGNUM. Илья Александрович Жилин родился в 1976 году в Ленинградской области. Является выпускником Санкт-Петербургской академии МВД России. Государственный советник юстиции третьего класса.
В 1993 — 1997 годы служил в органах внутренних дел, затем в течение пяти лет работал старшим следователем прокуратуры города Сосновый Бор Ленинградской области, ещё год — старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ленинградской области. С 2003 года по 2007 годы трудился прокурором отдела, старшим прокурором отдела управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе. В 2007 — 2012 годы — Ленинград-Финляндский транспортный прокурор, заместитель Северо-Западного транспортного прокурора.
В 2012 году перешёл в управление Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе, где до 26 мая 2021 года работал заместителем начальника ведомства.