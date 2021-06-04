Чебоксары, 4 июня, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Чувашии пост первого заместителя прокурора республики занял Илья Жилин, который ранее работал в надзорном ведомстве в Северо-Западном федеральном округе. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Genproc.gov.ru Илья Жилин

Руководящий пост освободился в октябре 2020 года, когда Александр Евграфов вышел на пенсию за выслугу лет. 26 мая 2021 года на должность первого заместители прокурора Чувашской Республики указом президента России Владимира Путина назначен Илья Жилин.

Напомним, 2 марта 2020 года Василий Пословский, который возглавлял прокуратуру Чувашии более двух с половиной лет, освобождён от должности. Главой надзорного ведомства республики стал Андрей Фомин, который служит в органах прокуратуры с 1992 года, пройдя путь от стажёра в районной прокуратуре Ярославской области до первого заместителя прокурора Крыма.