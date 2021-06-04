Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Министерство юстиции США повысило приоритет расследований по делам, связанным с программами-вымогателями, до уровня террористической угрозы. Об этом 4 июня сообщает агентство Reuters.

Представитель ведомства сказал журналистам, что Минюст США создал новую модель сбора информации для таких дел. В её рамках сотрудники будут отслеживать все случаи использования программ-вымогателей, вне зависимости от того, где была зафиксирована атака. Таким образом, они смогут составлять «полную картину угроз национальной и экономической безопасности».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 30 мая 2021 года компания JBS, являющаяся крупнейшим в США производителем мяса, столкнулась с кибератакой, при которой использовались программы-вымогатели. В результате были остановлены все её предприятия.

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