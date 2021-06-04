Токио, , 05:49 — REGNUM Китайские сторожевые корабли 4 июня установили новый рекорд по продолжительности непрерывного нахождения в акватории вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую в Японии считают своими территориальными водами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его информации, корабли Китая курсируют в спорной зоне у морских границ Японии уже 112 дней, что является самым продолжительным периодом времени начиная с 2012 года.

«Односторонние попытки изменить статус-кво при помощи силы являются совершенно неприемлемыми», — заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, комментируя сложившуюся ситуацию.

Напомним, что ситуация в районе островов обострилась после того, как в сентябре 2012 года власти Японии провели национализацию Сенкаку — выкупили их у частных владельцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Японии серьёзно обеспокоено наращиванием военного потенциала Китая и его односторонними действиями в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

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