Москва, , 05:31 — REGNUM Инициаторами информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выступают западные компании «большой фармы» и антироссийские политические круги, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Фармкомпании и политические круги на Западе по факту обладают огромной информационной мощью. Но, несмотря на такое противодействие, у нас получается доносить нашу точку зрения, в том числе с помощью каналов вакцины в социальных сетях», — сказал он в интервью РБК.

По словам Дмитриева, очернительская кампания против российской вакцины началась ещё до её регистрации в сентябре 2020 года. Глава РФПИ напомнил, что тогда в западной прессе появились абсурдные заявления о том, что технологию производства препарата украли.

В «большую фарму» традиционно включают ведущих мировых производителей лекарственных препаратов со штаб-квартирами в США и странах Западной Европы. К ним, в частности, относят компании, выпускающие конкурирующие вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи вакцину «Спутник V» одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

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