Лос-Анджелес, США, , 05:23 — REGNUM Дэвид Ф. Сандберг выложил в сеть ролик, в котором показал новый костюм главного героя фильма «Шазам! Ярость богов». Видео было опубликовано 4 июня на twitter-странице режиссёра.

В ролике поклонники кинокомиксов могут видеть крупным планом отдельные элементы одеяния Шазама. К сожалению, в конце им не показали костюм целиком, из-за освещения виден лишь силуэт персонажа.

https://twitter.com/ponysmasher/status/1400592585228492800

Напомним, ранее Дэвид Ф. Сандберг подтвердил, что в будущей картине Шамзам получит новый костюм. Премьера «Шазам! Ярость богов» запланирована на 1 июня 2023 года.

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