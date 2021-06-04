Москва, , 05:22 — REGNUM Груз, включающий более десяти тонн медикаментов, был направлен Россией в Индию для борьбы с коронавирусом. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Отмечается, что препараты были предоставлены в качестве гуманитарной помощи индийской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Индию из России прибыла третья партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии за сутки выявили свыше 134 тыс. зараженных коронавирусом