Буэнос-Айрес, , 05:22 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 32 291 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 3,884 млн. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 553 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 79 873 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что 4 июня президент России Владимир Путин и аргентинский президент Альберто Фернандес объявят о начале производства российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Аргентине. Компоненты для препарата будут поставляться из России.