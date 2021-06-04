Бишкек, , 05:20 — REGNUM На границе Киргизии и Таджикистана вновь накаляется обстановка. По данным Погранслужбы ГКНБ Киргизии, сегодня, 4 июня в 03:00 по местному времени таджики начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района (Ошская область).

Киргизские пограничники утверждают, что граждане Таджикистана зашли на территорию Киргизии вглубь до 1 километра.

«С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. Погранслужба ГКНБ принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта. Однако погранпредставители Таджикистана не отвечают на телефонные звонки».

Киргизские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.

Напомним, месяц назад — на киргизско-таджикской границе произошел конфликт, в котором участвовали несколько сотен человек с обеих сторон. В результате вооруженных столкновений, массового применения стрелкового оружия, а также артиллерии и авиации (со стороны Таджикистана) погибло более 50 человек, более 200 получили ранения.

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