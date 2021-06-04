Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Студия Firaxis Games разрабатывает некую «пошаговую игру в жанре экшн», на основе комиксов Marvel. Об этом 4 июня сообщил журнал PC Gamer.

Пользователь форума Reddit CODA сообщил, что персонажей игры будут озвучивать «известные актёры». Известный журналист и автор Bloomberg Джейсон Шрайер отметил в Twitter, что, по имеющейся у него информации, слухи об этом проекте правдивы. При этом он добавил, что издательская компания 2K Games вряд ли анонсирует эту игру на предстоящей выставке E3.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Firaxis Games представит«несколько интересных проектов» в конце 2021 года. Последней игрой студии является XCOM: Chimera Squad, её релиз состоялся 24 апреля 2020 года. Она представляет собой сиквел XCOM 2: War of the Chosen.

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