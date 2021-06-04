Лондон, , 05:10 — REGNUM Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сделав вторую прививку от COVID-19. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе британского правительства.

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Новая инъекция была введена политику в Институте имени Фрэнсиса Крика в Лондоне. Для прививки использовали вакцину британско-шведской компании AstraZeneca. Первую дозу Джонсон получил еще 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая герцог Кембриджский принц Уильям сделал первую прививку против коронавирусной инфекции.

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