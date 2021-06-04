Тюмень, , 05:07 — REGNUM Тюменского лесника, пострадавшего при пожаре в районе посёлка Комсомольский Вагайского района, наградят медалью «За отвагу». Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Лесник первой категории Вагайского филиала Тюменской авиабазы Ришат Каримов 17 мая руководил тушением пожара вблизи реки Яузяк. Именно он вывел к ручью 24 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Уральской авиабазы, спасая людей из огненной ловушки. При ликвидации пожара он получил ожоги. Мужчине была оказана медицинская помощь. На данный момент Ришат Каримов находится на амбулаторном лечении.

За проявленное мужество и отвагу при тушении пожара он будет награждён медалью «За отвагу на пожаре». Документы подготовлены ГБУ ТО «Тюменская авиабаза».

Напомним, в мае 2021 года в тюменской области бушевали небывалые лесные и ландшафтные пожары, которые тушили, помимо тюменских огнеборцев, пожарные из Урала и Сибири. В лесах региона до сих пор действует режим ЧС.