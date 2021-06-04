Пекин, , 05:07 — REGNUM Китайский гигант в сфере телекоммуникаций Huawei официально запустил свою операционную систему HarmonyOS 2 для смартфонов, предоставив клиентам по всему миру конкурентоспособную альтернативу, которая работает на самых разных устройствах, сообщает 2 июня агентств оСиньхуа.

HarmonyOS, или кит. Hongmeng — это операционная система с открытым исходным кодом, предназначенная для различных устройств и сценариев работы. Впервые она была запущена на устройствах для интернета вещей, включая носимые устройства и планшеты, в августе 2019 года. Huawei ожидает, что количество устройств, оснащенных HarmonyOS, достигнет 300 миллионов к концу 2021 года, из которых более 200 миллионов будут производства Huawei.

«В наши дни нас окружает все больше и больше умных устройств, и теперь мы находимся в мире, где все взаимосвязано. Каждый из нас является частью этого полностью связанного мира, как и каждое из устройств. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с большим количеством партнеров и разработчиков для создания процветающей экосистемы HarmonyOS», — сказал генеральный директор потребительского сегмента бизнеса Huawei Ричард Ю.

Аналитики полагают, что новая операционная система, отличающаяся адаптивностью и открытостью, придаст импульс глобальному рынку смарт-устройств и предложит миллиардам пользователей мобильных терминалов по всему миру более разнообразный выбор.