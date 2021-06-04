Москва, , 05:09 — REGNUM В пятницу, 4 июня, в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 5 июня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +9…+11 °C.

Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +19…+24 °C днём и +6…+11 °C ночью.

В субботу, 5 июня, днём в столице ожидается +23…+25 °C, без осадков. По области +20…+25 °C. Ночью в регионе ожидается +8…+13 °C, местами небольшой дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные дни (5 и 6 июня) в Москве будет более комфортная погода.

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