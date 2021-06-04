Пекин, , 05:03 — REGNUM Китай одобрил открытие компании потребительского финансирования Ant Group, крупнейшего поставщика технологий финансовых услуг в стране, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Как лицензированное финансовое учреждение, компания потребительского финансирования Ant должна строго соблюдать соответствующие правила, заявила Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Компания, утвержденная в сентябре прошлого года, завершила подготовительные работы в установленные законом сроки и выполнила требования к открытию, говорится в сообщении комиссии.

В соответствии с планом коррекции Ant Group, новая компания возьмет на себя бизнес по потребительскому кредитованию в соответствии с правилами двух микрокредитных фирм. Две микрокредитные фирмы уйдут с рынка в течение годичного переходного периода после открытия компании потребительского финансирования.

Финансовые регуляторы страны попросили Ant Group скорректировать свою деятельность в декабре прошлого года после того, как проверки регулирующих органов выявили проблемы, включая недостатки корпоративного управления и нечестную игру в регулирующем арбитраже.