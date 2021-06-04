Пекин, , 04:59 — REGNUM Торговля услугами в Китае выросла на 3,3% до 1,56 трлн юаней ($245,21 млрд) за первые четыре месяца года, сообщили в Министерстве коммерции КНР, передает 3 июня агентство Синьхуа.

Из общего объема экспорт услуг достиг 746,21 млрд юаней, увеличившись на 23,2% в годовом исчислении, а импорт услуг составил 818,24 млрд юаней, снизившись на 10% в годовом исчислении.

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года или уровнем до пандемии торговля услугами сократилась в объемах на 10,3%, при этом экспорт услуг вырос на 20,5%, в то время как импорт услуг снизился на 27,3%

Торговля наукоемкими услугами росла в первые четыре месяца, достигнув 732,53 млрд юаней, что на 14,9% больше в годовом исчислении, что составляет 46,8% от общего объема торговли услугами, или на 4,7 процентных пункта больше в годовом исчислении.

Торговля туристическими услугами продолжала сокращаться. За первые четыре месяца объем торговли туристическими услугами в Китае составил 248,19 млрд юаней, что на 41,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в апреле объем торговли услугами в Китае достиг 406,19 млрд юаней, увеличившись на 12,3% в годовом исчислении, при этом экспорт услуг вырос на 24,3%, а импорт — на 2,7%. Самый быстрый рост был зафиксирован в трех секторах — финансов, транспорта и страхования.