Лос-Анджелес, США, , 04:55 — REGNUM Руководству Warner Bros. не понравился фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза. Об этом 3 июня сообщил портал We Got This Covered.

Информацию сообщил пользователь форума Reddit SpideyForever24. Издание отметило, что ранее оно получило от этого инсайдера правдивые сведения об участии Джулии Луи-Дрейфус в проекте сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат». Неизвестно, что именно не понравилось кинокомпании в картине Ривза, однако из-за этого премьеру кинокомикса могут отложить в очередной раз.

Напомним, главную роль в картине исполнит Роберт Паттинсон. В октябре 2020 года СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что на съёмках «Бэтмена» произошёл конфликт между Ривзом и Паттинсоном.

