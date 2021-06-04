Лондон, , 04:51 — REGNUM По меньшей мере 14 случаев заражения коронавируса выявлено среди членов съемочной группы фильма «Миссия невыполнима 7», из-за чего процесс съемок решили приостановить. Об этом 3 июля сообщила газета The Sun.

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Большинство из заболевших являются помощниками исполнителя главной роли — киноактера Тома Круза. Съемки картины проходят в британском графстве Суррей. Все 60 человек, работающих над созданием фильма, выключая самого Круза, будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года из-за начавшейся в мире пандемии коронавируса были приостановлены съемки фильма «Миссия невыполнима — 7» в итальянской Венеции.

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