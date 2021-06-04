Якутск, , 04:53 — REGNUM В Якутии 4 июня тушат 12 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 893,2 га, расположенных на территории 7 районов: в Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском, Ленском. Из них локализован один в Ленском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

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На тушении лесных пожаров задействовано 783 человека Авиалесоохраны, «Якутлесресурса», лесничеств, спасателей и местного населения, а также 84 единиц техники.

За прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на площади 7,5 га. На контроле находится 56 термических аномалий на общей площади 45 895,0 га.

На территории семи районов введен особый противопожарный режим по всей территории Якутии. Кроме того, режим ЧС ввели из-за лесного пожара в двух муниципалитетах Нюрбинского района — сохраняется высокий класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано 95 пожаров, их общая площадь составила 1780,9 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 234 случая, площадь, пройденная огнем, — на 31 008,6 га.