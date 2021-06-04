Благовещенск, , 04:48 — REGNUM В Благовещенске полностью будет закрыт для движения мост через Зею с 21:00 по местному времени 6 июня до 06:00 7 июня, написал в своём телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

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С 4 июня специалисты приступили к подготовке к аварийно-восстановительным работам на мосту.

«Мониторинг технического состояния сооружения ведется постоянно. Ранее я уже говорил, что даже при минимальных рисках мы будем принимать все необходимые меры для их устранения», — написал Имамеев.

Полное перекрытие моста необходимо для замены трёх плит. Подрядчик должен успеть произвести все работы за одну ночь, но мэр города не исключает, что может потребоваться и второе полное перекрытие моста.

В реверсивном режиме мост будет работать ещё до 10 июня, пока будут выполняться сопутствующие работы по заливке бетона, установке барьерного ограждения и укладке асфальта.

Как сообщало ИА REGNUM, деревянно-балочный мост через реку Теза в селе Холуй Ивановской области обрушился утром 28 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства. Причиной стал проезд КамАЗа под знаки ограничения движения для транспортных средств до 3,5 т.