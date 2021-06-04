Северо-Курильск, Сахалинская область, , 04:42 — REGNUM Пепловый выброс зафиксирован на курильском вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что исполин выбросил пепел на высоту до 2 километров над уровнем моря. Шлейф от выброса распространился на три километра на восток от вулкана. Отмечается, что в населенных пунктах острова Парамушир выпадения пепла не фиксировалось, запах сероводорода не ощущался. В МЧС РФ отметили, что опасности для населения выброс не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий выброс пепла на вулкане Эбеко произошел 28 мая. Опасности для жителей Парамушира он также не представлял. При этом исполину присвоен оранжевый код опасности, что не исключает возможного извержения вулкана.

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