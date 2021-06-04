Пекин, , 04:40 — REGNUM Крупнейшие интернет-компании Китая сообщили о двузначном росте доходов и прибыли от бизнеса за первые четыре месяца года, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Доходы крупных интернет-компаний в период с января по апрель текущего года составили 467,6 млрд юаней (около $73,28 млрд), что на 27,8% больше, чем в прошлом году, если верить данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT). Компании получили 44,51 млрд юаней операционной прибыли, что на 27% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Расходы на исследования и разработки в крупных интернет-компаниях продолжали быстро расти в течение этого периода, увеличившись на 19,3% в годовом исчислении. Темпы роста были на 14 процентных пунктов выше уровня 2020 года.