Сеул, , 04:39 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 695 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По его данным, 674 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за рубежа. Центр отмечает, что в Южной Корее уже три дня подряд выявляют свыше 600 инфицированных ежесуточно. Эксперты указывают, что в стране возникают очаги заболевания в школах, барах и на предприятиях.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 133 289. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1969 человек.