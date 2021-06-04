Пекин, , 04:38 — REGNUM Министерство образования Китая выпустило циркуляр после нескольких недавних инцидентов с утоплением учащихся, в котором просит местные органы образования, школы и родителей по всей стране активизировать усилия по предотвращению таких инцидентов, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Призывая к усилению просвещения учащихся начальных и средних школ по вопросам безопасности на воде в связи с участившимися случаями утопления, документ настоятельно призывает родителей лучше выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности учащихся вне школ.

В документе также содержится просьба к местным властям и школам уделять больше внимания ключевым группам, таким как дети, оставшиеся без попечения родителей, и учащиеся из особых семей, чтобы они не играли в опасных водах.