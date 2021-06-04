Иркутск, , 04:48 — REGNUM На северо-востоке Иркутской области утром 4 июня в результате аварии произошло отключение подачи электроэнергии в пяти населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, аварийное отключение в пяти посёлках Мамско-Чуйского района произошло в 06:10 по местному времени.

«Без электроэнергии остаются 600 жилых домов, 18 социально-значимых объектов», — отмечается в сообщении. В настоящее время над устранением последствий аварии уже работают бригады электриков.

В Мамско-Чуйском районе, расположенном на северо-востоке Иркутской области в пределах Северо-Байкальского нагорья, проживает около 3,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди и ветер спровоцировали аварии на электросетях на Украине, без света остались 50 населённых пунктов.

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