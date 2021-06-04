Пекин, , 04:35 — REGNUM Китайский валютный регулятор расширил квоты в рамках схемы исходящих инвестиций, чтобы удовлетворить растущий спрос внутренних инвесторов, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Квоты суммарным размером $10,3 млрд были предоставлены 17 учреждениям в рамках программы Квалифицированного внутреннего институционального инвестора (QDII), являющейся схемой для исходящих инвестиций, сообщили в Государственном управления иностранной валюты КНР (SAFE).

Среди этих учреждений были фондовые компании, фирмы по ценным бумагам и страховщики, а также банки, сообщил регулятор. Этот шаг привел к тому, что общая квота QDII Китая составила $147,32 млрд.

В рамках программы QDII трансграничные потоки капитала в стране поддерживались в упорядоченном состоянии, удовлетворяя растущий спрос на исходящие инвестиции внутри страны. Регулятор также призвал учреждения в рамках схемы QDII вести бизнес осмотрительно, оптимизировать распределение зарубежных активов и следить за рисками в секторе.