Нью-Йорк, США, , 04:33 — REGNUM Участники первой специальной сессии Генассамблеи ООН 3 июня запустили проект GlobE Network, предназначенный для борьбы с коррупцией во всех странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Новая сеть GlobENetwork будет работать над тем, чтобы все страны имели доступ к контактам и инструментам, которые им необходимы для быстрого расследования, судебного преследования и возврата активов в конкретных случаях трансграничной коррупции», — сообщили в Управлении ООН по наркотикам и преступности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал запуск сети в видеообращении, отметив, что страны всего мира были «потрясены огромными антиправительственными демонстрациями».

«Коррупция была одной из главных жалоб протестующих. Мы можем быть уверены, что эти протестующие сейчас внимательно следят за тем, как триллионы долларов инвестируются в восстановление (экономики — ред.)», — сказал он.

Гутерреш добавил, что новая сеть «позволит правоохранительным органам управлять судебными процессами посредством неформального трансграничного сотрудничества, укрепить доверие к властям и привлечь к ответственности виновных в коррупции».

GlobE Network — глобальная оперативная сеть правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Она предлагает платформу для обмена информацией между практикующими специалистами по борьбе с коррупцией во всех странах мира.

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