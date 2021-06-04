Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Ущерб, который был нанесен зданию Конгресса США в результате штурма 6 января, составил $1,5 млн. Об этом 3 июля сообщило издание The Washington Post со ссылкой на оценку американского министерства юстиции.

По сведениям газеты, власти намерены компенсировать вред за счет фигурантов уголовного дела о беспорядках у стен Капитолия. Тем, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, планируют выписать штрафы по $500. При более серьезных обвинениях подсудимых обяжут выплатить по $2 тыс.

Оценка ущерба производилась на основании информации, представленной главным архитектором Капитолия. Был также учтен вред, связанный с порчей предметов искусства и мебели, имеющих историческую ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель помощника генпрокурора США Брэд Уигманн заявил, что по делу о захвате здания Конгресса обвинения предъявлены более 430 задержанным.

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