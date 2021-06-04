Урумчи, Китай, , 04:19 — REGNUM В ответ на заявление о пытках во время тюремного заключения, сделанное уроженцем Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая Майхемути Тайвайкули, региональный чиновник заявил, что «пострадавший» никогда не был в тюрьме, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Майхемути Тайвайкули из из уезда Каргалык округа Кашгар начал организовывать незаконную религиозную деятельность для распространения экстремистских идей и обеспечения физической подготовки террористов в феврале 2011 года, согласно расследованию, проведенным полицией.

Он нелегально покинул страну и присоединился к организации «Восточного Туркестана» в декабре 2013 года, тайно продав свое семейное имущество и бросив родителей, жену и детей, сообщил заместитель директора регионального департамента общественной безопасности Ялкун Якуп.

Он никогда не приговаривался к тюремному заключению и не проходил перевоспитание в центре профессионального образования и подготовки, сказал чиновник. На самом деле Майхемути Тайвайкули — террорист, который бросил свою семью, морально развратился и распространяет ложь Якуп.