Тунис, , 04:18 — REGNUM В Тунисе за прошедшие сутки выявили 1576 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба тунисского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой африканской стране достигло 350 847. Также за 3 июня на тунисской территории умерли еще 46 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Тунисе от осложнений COVID-19 умерли 12 839 человек.

Отмечается, что выздоровели в Тунисе уже более 307 тыс. пациентов. Также в стране с 13 марта проводится кампания по массовой вакцинации населения. Уже привились против COVID-19 более 1 млн человек.