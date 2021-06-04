Пекин, , 04:14 — REGNUM Кредиты на недвижимость в Китае выросли в апреле этого года самыми медленными темпами за последние восемь лет, сообщил 1 июня главный банковский и страховой надзорный орган страны, сообщает агентство Синьхуа.

По состоянию на конец апреля кредиты в секторе недвижимости выросли на 10,5% в годовом исчислении, что является восьмилетним минимумом, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Лян Тао.

По словам Ляна, баланс трастовых кредитов и объем продуктов по управлению благосостоянием в секторе также продолжали снижаться. В частности, количество продуктов по управлению благосостоянием, связанных с нестандартными активами собственности, сократилось на 36% в годовом исчислении.

Чрезмерный приток капитала на рынок недвижимости был предварительно сдержан, сказал Лян, добавив, что страна будет продолжать жестко пресекать нарушения, чтобы снижать возможные риски.