Пекин, , 04:11 — REGNUM Китай будет способствовать стандартизированному развитию финансирования цепочек поставок, эффективно расширять каналы финансирования малых и средних предприятий и обеспечивать больший приток средств в реальный сектор экономики, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Глава исследовательского бюро Народного банка Китая Ван Синь сказал, что страна все еще сталкивается с некоторыми трудностями в развитии финансирования цепочки поставок.

Обмен информацией между финансовыми учреждениями, крупными предприятиями, правительственными ведомствами и сторонними учреждениями еще не реализован, необходимо еще больше улучшить стандартизацию и прозрачность финансирования дебиторской задолженности. При этом, риски мошеннических операций все еще существуют, сказал Ван на только что завершившемся форуме China Finance 40.

На следующем этапе должны быть предприняты усилия по совершенствованию платежной платформы цепочки поставок, созданию кредитного механизма и предотвращению рисков финансирования цепочки поставок, сказал он.

Китайские власти выпустили руководство в сентябре прошлого года, выдвинув ряд политических требований и мер по регулированию развития и инноваций в области финансирования цепочек поставок, созданию вспомогательной инфраструктуры, совершенствованию системы поддержки политики и предотвращения рисков.