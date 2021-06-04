Пекин, , 04:07 — REGNUM Китай будет действовать для решения проблем, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия страны в связи с недавним повышением цен на сырьевые товары, заявили официальные лица страны, передает агентство Синьхуа.

Замминистра промышленности и информационных технологий Китая Ван Цзянпин заявил на пресс-конференции, что министерство усилит мониторинг цен и будет работать вместе с другими правительственными ведомствами, чтобы справиться с давлением на такие предприятия, вызванным резким ростом цен на сырье.

Из-за множества факторов, особенно из-за влияния глобального роста цен на китайский рынок с начала этого года, на некоторые сырьевые товары наблюдалось продолжительное повышение цен, при этом цены на некоторые виды товаров достигли новых рекордов.

Резкий рост цен оказал особенно большое влияние на малые и средние предприятия, а также микропредприятия, которые еще не полностью оправились от воздействия COVID-19 и имеют ограниченную переговорную силу, сказал сотрудник Государственной администрации рыночного регулирования Чэнь Чжицзян.

Рыночный регулятор ужесточит надзор, чтобы наказать игроков за рыночные спекуляции, одновременно реализуя меры по поддержке малых и средних предприятий и смягчая влияние растущих издержек, заявил заместитель главы администрации Сюн Маопин.