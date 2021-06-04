Южно-Сахалинск, , 04:04 — REGNUM В Южно-Сахалинске 4 июня аварийную посадку совершил пассажирский самолёт авиакомпании «Аврора» с 34 пассажирами на борту, сообщили в официальном телеграм-канале аэропорта столицы Сахалина.

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Борт вылетел в 09:12 по местному времени из Южно-Сахалинска в Оху. По техническим причинам самолёт вернулся обратно и совершил посадку в 10:19. На борту находились 34 пассажира, которые будут отправлены в Оху на другом воздушном судне.

Как сообщало ИА REGNUM, взлёт во время разгона прервал самолёт, направлявшийся в Сочи, в связи со срабатыванием системы оповещения о столкновении в аэропорту Екатеринбурга.