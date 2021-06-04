Берлин, , 03:56 — REGNUM Компания Tesla Илона Маска пересмотрела свою заявку на строительство гигафабрики в Берлине под давлением экологов, сообщило 3 июня агентство Reuters.

Крупный завод по производству аккумуляторов для электроавтомобилей и сборке машин Model 3, по первоначальным планам, должен был потреблять столько же воды, сколько город с населением 40 000 человек. Местные активисты опасались, что с запуском производства уровень грунтовых вод в регионе может резко упасть. В декабре 2020 года строительство завода было остановлено по решению суда.

В новом заявлении Tesla говорится о планах по снижению потребления воды и сохранении фиксированного уровня потребления при расширении производства. В компании раскритиковали немецкие власти за длительные бюрократические процедуры и передвинули дату открытия завода, не уточняя её.

В свою очередь в министерстве сельского хозяйства и окружающей среды земли Бранденбург сообщили, что Tesla внесёт поправки проект. Решение о продолжении строительства планируется принять через несколько дней.

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