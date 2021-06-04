Пекин, , 03:55 — REGNUM Пекин раздаст 40 млн юаней (около $6,27 млн) в цифровой валюте потребителям города через лотерейную систему, сообщило Местное бюро финансового надзора и управления Пекина, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

В общей сложности 200 000 цифровых «красных конвертов», каждый из которых содержит 200 цифровых юаней, которые будут вручены победителям лотереи в рамках пилотной программы развития цифрового юаня, сообщило бюро. Индивидуальные потребители в Пекине могут зарегистрироваться в лотерее через мобильные приложения Банка Китая и Промышленного и коммерческого банка Китая в период с 5 по 7 июня.

Победителям лотереи необходимо будет загрузить мобильное приложение цифрового юаня, чтобы зарегистрировать онлайн-кошельки. Они должны потратить эти деньги у 2000 назначенных торговцев в городе с 11 июня по 20 июня, сообщило бюро.

Власти Пекина расширят пилотную программу в будущем, проложив путь для создания платежной среды в цифровой валюте к зимним Олимпийских игр в Пекине 2022 года.