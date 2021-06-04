Токио, , 03:54 — REGNUM Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют разрешить по запросу увеличивать численность сопровождающих руководство государств делегаций с 12 до 40 человек. Об этом 4 июня сообщает телеканал NHK.

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Ранее было объявлено, что при представлении страны на Олимпиаде на высшем уровне предельный состав её сопровождающей делегации не должен превышать 12 человек. Однако в связи с жалобами на невозможность при таком ограничении обеспечить достаточный уровень безопасности, организаторы Игр решили увеличить количество сопровождающих лиц в делегации до 18 человек. А в случае необходимости и по запросу от государства — до 40 человек.

Отмечается, что членам этих иностранных делегаций рекомендуется предварительно привиться от COVID-19 и находиться в Японии не более пяти дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о допуске зрителей на спортивные объекты ещё не принято окончательно, но если оно будет положительным, то зрителям придётся сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за семь дней до мероприятия. Для прошедших вакцинацию ПЦР-тест будет необязателен.

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