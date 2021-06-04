Пекин, , 03:43 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая опубликовало 14-й пятилетний план развития различных секторов культуры и туризма, в котором изложены общие требования, цели развития, основные задачи и меры на период 2021—2025 годов, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

В плане определены основные задачи развития культуры и туризма, включая развитие социальной цивилизованности, создание систем художественного творчества в новую эпоху, улучшение защиты, наследования и полезности культурного наследия, а также укрепление современной системы туризма.

«В течение следующих пяти лет будут предприняты усилия по обеспечению более качественных и эффективных государственных культурных услуг, а также большей доступности и устойчивости», — сказал официальный представитель министерства Янь Сяодун.

Министерство продолжит модернизацию структуры индустрии культуры и будет способствовать использованию новых технологий и цифровизации. Это также углубит международное культурное сотрудничество и укрепит сотрудничество со странами, расположенными вдоль инициативе «Пояса и пути».

В течение этого периода туристические продукты будут обогащены и улучшены, и ожидается появление новых предложений, таких как национальные культурные парки, красные туристические маршруты, а также ледовые и снежные туристические достопримечательности.

В плане также подчеркивается важность развития туризма с использованием Интернета, поощрения интеллектуального управления туристическими достопримечательностями и инноваций в сфере государственных услуг, связанных с туризмом.