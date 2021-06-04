Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой минобороны Израиля Бени Ганцем ситуацию на Ближнем Востоке и перемирие в израильско-палестинском конфликте, сообщает пресс-служба американского минобороны.

«Министр обороны Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем, чтобы укрепить сотрудничество в сфере обороны для решения ряда проблем региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждался и вопрос угроз от использования ударных беспилотников на Ближнем Востоке. Также стороны отметили, что перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС обеспечивает безопасность в регионе. При этом Остин подчеркнул, что США поддерживают право Израиля обороняться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля. Он выразил надежду, что Герцог сможет укрепить безопасность израильской территории.

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