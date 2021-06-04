Москва, , 02:55 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес объявят о начале производства вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на аргентинской территории, сообщает портал Infobae со ссылкой на осведомленные источники.

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Сообщается, что главы государств проведут переговоры по видеосвязи 4 июня. В ходе беседы будет объявлено о скором запуске производства российской вакцины в Аргентине. При этом отмечается, что компоненты препарата будут поставляться в эту латиноамериканскую республику из России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусной инфекцией. В республике с начала пандемии выявили свыше 3,85 млн носителей SARS-CoV-2, от осложнений COVID-19 умерли почти 80 тыс. человек.

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