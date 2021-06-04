Сантьяго, , 02:51 — REGNUM Власти Чили решили продлить карантин, введенный в 16 городах страны из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Уточняется, что в число закрытых на карантин городов входит и чилийская столица Сантьяго. Карантинные меры вступят в силу с 5 июня. При этом за минувшие сутки в Чили выявили 8150 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории превысило 1,4 млн.

В минздраве Чили отметили, что еще 77% населения страны не привились от COVID-19. Тем временем общее число жертв осложнений COVID-19 в Чили достигло 29 598 человек.