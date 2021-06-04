Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Пострадавшая от кибератаки 30 мая мясоперерабатывающая компания JBS полностью восстановила работу своих предприятий по всему миру. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании.

«Благодаря самоотверженности наших IT-специалистов, наших операционных групп, консультантов по кибербезопасности и инвестициям, которые мы вложили в наши системы, JBS USA и Pilgrim's смогли быстро оправиться от этой атаки на наш бизнес, членов нашей команды и цепочку поставок продуктов питания», — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Андре Ногейры.

В документе отмечается, что благодаря «надёжным IT-системам и зашифрованным серверам резервного копирования» компания смогла ограничить потери произведённых продуктов питания «на сумму менее одного дня».

Андре Ногейра «Все наши предприятия по всему миру работают в обычном режиме, и мы сосредоточены на выполнении своих обязательств по производству безопасных и высококачественных продуктов питания»

Напомним, 30 мая из-за кибератаки на IT-системы американская компания JBS, которая является крупнейшим мировым поставщиком мяса, вынуждена была приостановить работу своих предприятий в США, Канаде и Австралии. В JBS предположили, что за нападением стоит организация, возможно, находящаяся в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия оперативно рассмотрит обращение США из-за кибератаки на мясоперерабатывающее предприятие JBS, если таковое поступит. В настоящее время Москва информацией о предполагаемых организаторах нападения не располагает.

Читайте ранее в этом сюжете: Все предприятия JBS возобновят работу 3 июня