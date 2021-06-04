Красноярск, , 02:30 — REGNUM В пятницу, 4 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 4 на 5 июня ожидается до +10…+12 °C, облачно, дождь.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В субботу, 5 июня, в Красноярске до +13…+17 °C днём и +6…+8 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

В воскресенье, 6 июня, в Красноярске ожидается до +15…+19 °C днём. Ночью — до +10…+12 °C. Облачно, временами дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 4 июня на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается западный ветер на порывах до 15−18 м/с, на юго-востоке Эвенкийского МР местами сильные дожди, грозы. В центральных и южных районах Красноярского края местами грозы.

4 июня в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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