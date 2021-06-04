Богота, , 02:18 — REGNUM По меньшей мере 90 353 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19 было зарегистрировано в Колумбии с начала пандемии, 3 июня сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

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За сутки этот показатель увеличился на 545 умерших. Кроме того, за указанный промежуток времени в стране выявили 28 624 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего было зафиксировано 3 488 046 подобных фактов. Из них 3 242 060 случаев закончились выздоровлением пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня власти Колумбии объявили о решении частично открыть границы с Венесуэлой, которая была закрыта с марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

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